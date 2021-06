I due cittadini di origini ghanesi sono stati scoperti e fermati dai Carabinieri

Con le accuse di rapina aggravata in concorso, lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere, a Lavello (Potenza), i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due braccianti agricoli stagionali, di origini ghanesi, di 34 e 32 anni. Dopo una segnalazione, i militari dell'Arma sono intervenuti in località Gaudiano dove hanno scoperto che un altro bracciante agricolo, un 23enne originario del Mali, era stato aggredito, minacciato e rapinato del suo cellulare. Poco dopo, i due cittadini di origini ghanesi sono stati rintracciati e trovati in possesso del cellulare e di sette coltelli a punta, usati per minacciare il giovane.