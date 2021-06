Nella stessa giornata sono state registrate 84 guarigioni tutti residenti in Basilicata

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 19 giugno, sono stati processati 606 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 36 (tutti di residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 84 guarigioni (tutti residenti in Basilicata).

Si registrano 36 casi positivi:

12 Bella

1 Brindisi di Montagna

3 Maratea

1 Marsicovetere

6 Paterno (n. 1 domiciliato a Marsicovetere)

3 Pisticci

2 Potenza

4 Ripacandida

1 Sasso di Castalda

1 Satriano di Lucania

2 Viggiano

Si registrano 84 guariti

84 guariti residenti in Regione Basilicata

13 Bella

3 Bernalda

1 Colobraro

1 Irsina

5 Matera

2 Montalbano Jonico

1 Montescaglioso

7 Muro Lucano

5 Nova Siri

28 Pisticci

10 Policoro

2 Rivello

2 Rotondella

1 Salandra

1 San Chirico Raparo

1 Scanzano Jonico

1 Valsinni.

Si registra 1 decesso a Rionero in Vulture. I casi attuali residenti sono 1269 di cui positivi residenti in isolamento domiciliare 1236.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 33: a Potenza 19 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 5 in Pneumologia, nessuno in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 6 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 3 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Sono state effettuate 4.472 vaccinazioni. A ieri sono 269.479 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (48,7 per cento) e 143.959 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (25,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 413.438 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).