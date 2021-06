Nel violento impatto i due mezzi sono andati a carambolare sulle barriere di protezione

Incidente stradale questa sera sulla strada Statale 106 al km 420 in direzione Reggio Calabria nei pressi del Centro Enea Trisaia di Rotondella. Ad essere coinvolte due automobili che per cause in fase di accertamento si sono urtate tra di loro e nel violento impatto sono andate a carambolare sulle barriere di protezione. Fortunatamente non si sono avute gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi che tuttavia sono stati visitati dai sanitari del 118 prontamente intervenuti sul posto. Il traffico è stato deviato nel bivio del Centro Enea Trisaia per consentire i rilievi del caso da parte dei Carabinieri di Policoro. Intervenuta anche la Polstrada per la viabilità e i mezzi della ditta Stigliano per il ripristino dei luoghi e la rimozione dei veicoli incidentati.

Claudio Sole