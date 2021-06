Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 4.373 vaccinazioni

Nella giornata di lunedì 22 giugno sono stati processati 684 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 13 (12 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 81 guarigioni, di cui 79 residenti in Basilicata.

Si registrano 13 casi positivi, di cui 12 residenti:

1 Bella

1 Maratea

1 Marsico Nuovo

1 Matera

3 Pisticci

4 Sasso di Castalda

1 Senise

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Sicilia

Si registrano 81 guariti, di cui 79 residenti in Regione Basilicata:

3 Baragiano

3 Castelluccio Inferiore

1 Forenza

1 Genzano di Lucania

1 Grumento Nova

1 Guardia Perticara

2 Lagonegro

10 Lavello

5 Maschito

8 Melfi (n. 2 domiciliati a Rapolla)

4 Moliterno

13 Montemilone

1 Montescaglioso

3 Muro Lucano

2 Pescopagano

1 Pignola

7 Policoro

6 Rionero in Vulture

1 Roccanova

2 Tito

2 Viggianello

2 Viggiano

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 2

1 Campania (domiciliato a Lavello)

1 Marche (domiciliato a Lavello).

Non si registrano decessi. I casi attuali residenti sono 886 di cui positivi residenti in isolamento domiciliare 855. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 31: a Potenza 17 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 5 in Pneumologia, nessuno in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 6 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 3 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 4.373 vaccinazioni. A ieri sono 275.894 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (49,9 per cento) e 150.191 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (27,1 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 426.085 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).