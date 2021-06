Send by email

In manette cinque persone, tutte di nazionalità albanese con l'accusa di rissa e resistenza a pubblico ufficiale

Sarebbe scaturita da vecchi rancori la maxi rissa andata in scena ieri sera in piazza Eraclea a Policoro, che ha visto coinvolte una decina di persone di nazionalità albanese. Erano da poco passate le ore 20.00 quando le urla di un gruppo di persone hanno attirato l'attenzione di alcuni cittadini che immediatamente hanno avvertito i Carabinieri, che arrivati sul posto si sono trovati davanti ad una violenta lite con calci e pugni tra una decina circa di persone che con coltelli e spranghe di ferro si stavano affrontando davanti agli occhi atterriti dei passanti.

Il pronto intervento dei Carabinieri della Compagnia di Policoro ha evitato il peggio calmando gli animi e bloccando tutti gli autori della rissa. Alla fine sono finite in manette cinque persone, tutte di nazionalità albanese, con l'accusa di rissa e resistenza a pubblico ufficiale. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato in Pronto Soccorso alcuni feriti per le cure del caso.