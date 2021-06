In 280 mila sono i lucani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino

Sono circa 280 mila i lucani che finora hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anti covid-19, mentre sono 886 (come ieri) quelli attualmente positivi. Sono questi due dei dati più significativi resi noti dalla task force regionale nel quarto giorno con la Basilicata in zona bianca.

Nelle ultime 24 ore sono state registrate le guarigioni di 28 lucani. Sempre ieri, in Basilicata, non è stato segnalato alcun decesso per covid-19: il totale delle vittime lucane è quindi fermo a 567. Le persone con il virus ricoverate negli ospedali lucani sono 27 (quattro in meno di ieri), nessuna delle quali in terapia intensiva, senza alcun paziente covid ormai da diversi giorni.