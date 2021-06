L’uomo era stato già raggiunto dal divieto di avvicinamento

La Squadra Mobile di Potenza ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 43enne indagato per il delitto di atti persecutori nei confronti di una donna con la quale, nel passato, aveva avuto una breve relazione sentimentale. A seguito della denuncia della vittima, fatta oggetto di minacce, pedinamenti, offese, l’uomo era stato già raggiunto dal divieto di avvicinamento verso la stessa ma, incurante del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, aveva persistito nella condotta persecutoria, avvicinando in più occasioni la parte offesa. In conseguenza del grave comportamento tenuto dall’indagato, il Tribunale di Potenza ha aggravato la misura cautelare già in atto sostituendola con quella degli arresti domiciliari.