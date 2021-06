Per fortuna nessun danno ai passeggeri del treno che sono stati trasportati da un pullman sostitutivo

Tre bovini di grossa taglia sono stati travolti dal treno che percorreva la tratta ferroviaria Potenza - Metaponto in direzione sud nell'area Metapontina diretto a Taranto. L'incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 9.30 tra le stazioni di Brindisi di Montagna e Trivigno.

I passeggeri del treno sono stati trasportati su alcuni pullman sostitutivi. Altrettanto è stato fatto per gli altri passeggeri di altri due Intercity rimasti fermi sui binari in attesa del ripristino della tratta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Potenza, che hanno messo in sicurezza l'area e liberato il locomotore dagli animali incastrati. Tutte manovre che hanno permesso di ripristinare il prima possibile la circolazione ferroviaria. I Vigili del fuoco sono intervenuti con un'autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità. Sul posto anche i Carabinieri Forestali, personale delle Ferrovie dello Stato ed un veterinario.