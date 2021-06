Nella villa comunale di Senise il gesto di generosità dei gestori dello Sporting Village S.M.

La generosità e la lealtà non sono merce rara qui, dove un portafoglio con una cifra ragguardevole trovato per a terra torna intatto al suo proprietario. Siamo a Senise, nella villa comunale, dove ogni giorno passano centinaia di persone, giovani, ragazzi e genitori che accompagnano i propri figli ai giochi e li assistono mentre si divertono nel pullulare della confusione che contraddistingue soprattutto queste calde giornate d’estate.

Qualcuno dei tanti avventori in questi giorni ha perso un portafoglio con la non indifferente cifra di 300 euro al suo interno. A trovarlo sono stati i titolari dello Sporting Village S.M. gestori della struttura, che non ci hanno messo molto a identificare il malcapitato al quale era sfuggito di tasca e, dopo averlo rintracciato, glielo hanno consegnato intatto, completo di documenti e banconote.

Un gesto che appare normale da queste parti dove la gente si conosce per nome e dove spesso ad incrociarsi per queste vie sono vecchi amici o conoscenti. Il portafoglio in questo caso è stato trovato dal personale durante le pulizie solite e, nel giro di poco tempo, è stato restituito al legittimo proprietario. Una storia di ordinaria lealtà che vale la pena raccontare soprattutto in questi tempi in cui le buone notizie sono sempre meno.

