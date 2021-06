Nella stessa giornata sono state registrate 22 guarigioni, di cui 19 relative a residenti in regione

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 29 giugno, sono stati processati 567 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 8 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 22 guarigioni, di cui 19 relative a residenti in Basilicata.

8 residenti

2 Palazzo san Gervasio

1 Pietragalla

2 Policoro

3 Tursi

Si registrano 22 guariti di cui 19 residenti in Regione Basilicata:

1 Brienza

3 Forenza

6 Matera

2 Melfi

6 Policoro

1 Rivello

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Tito)

1 Lazio (domiciliato a Bernalda)

1 Trentino Alto Adige (domiciliato a Tramutola)

Non si registrano decessi. I casi attuali residenti sono 670 di cui positivi residenti in isolamento domiciliare 653. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 17: a Potenza 11 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, nessuno in Pneumologia, nessuno in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 4 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 2 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale "Madonna delle Grazie".

Sempre nella giornata di ieri sono state effettuate 3.886 vaccinazioni. A ieri sono 293.250 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (53,0 per cento) e 157.539 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (28,5 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 450.789 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).