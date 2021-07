Send by email

Si sono finti impiegati di banca per truffare una signora

Due uomini, di 30 e 44 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri per aver sottratto 9.650 euro dal conto corrente di una donna, a Melfi (Potenza). I due, fingendosi operatori della banca della vittima della truffa, l'hanno avvertita di "alcuni illeciti tentativi di prelievo in atto sul suo conto corrente", convincendola in tal modo a fornire loro i codici di accesso alla home banking: dopo di che hanno prelevato il denaro.

Le due denunce sono state decise dai Carabinieri nell'ambito di indagini sulle truffe on line: i militari hanno denunciato altre sei persone, tutte responsabili di truffe avvenute ai danni di persone che vivono a Laurenzana, Lauria, Ruoti, Tolve e Viggiano. In alcuni casi, si è trattato di truffe pari a cento euro, ma in altri due casi il danni ha toccato cifre fra i 2.400 e i 3.500 euro.