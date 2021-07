Era stata realizzata una trasformazione edilizia costituita da una struttura in legno di circa 1000 mq

Una "trasformazione edilizia" ampia circa mille metri quadrati realizzata nell'area di un albergo di lusso di Maratea in provincia di Potenza - "in assenza del necessario permesso a costruire e di autorizzazione paesaggistica" - è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Lagonegro, collaborati dal personale della locale Stazione e su delega della Procura della Repubblica di Lagonegro, hanno eseguito un decreto emesso dal gip.

La struttura in legno era "stabilmente vincolata al suolo mediante staffe a plinti prefabbricati in calcestruzzo, interrati in un terrapieno di circa 1,20 metri di altezza". L’opera abusiva ricade in zona sismica, ed è stata realizzata in assenza del necessario permesso a costruire e di autorizzazione paesaggistica.