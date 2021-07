Send by email

E' accaduto a Brienza nel potentino, l'uomo ha problemi psichiatrici

Una donna di 80 è stata trovata morta questa mattina ai piedi di una rampa delle scale del condominio in cui abitava, a Brienza (Potenza), forse dopo essere stata spinta o colpita dal figlio, un uomo di 40 anni che è ora nell'ospedale di Villa d'Agri di Marsicovetere (Potenza), controllato dai Carabinieri.



I militari sono intervenuti in una strada del paese, dove l'uomo - in base a una segnalazione - era stato segnalato in stato confusionale. Quando i Carabinieri lo hanno individuato, hanno ricevuto anche la segnalazione della donna morta ai piedi della rampa delle scala, fatta da alcuni vicini. Madre e figlio vivevano insieme nella stessa casa.