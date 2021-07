L'uomo è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "Giovanni Paolo II°" di Policoro

Era alla guida della sua Fiat Punto quando per cause in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un albero. E' accaduto nella tarda mattinata di oggi in territorio Tinchi di Pisticci. Sul posto la Polizia di Stato del distaccamento di Marconia, ed i sanitari del 118 che dopo le prime cure hanno trasportato l'uomo presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "Giovanni Paolo II°" di Policoro, per le ferite riportate che hanno interessato gli arti superiori.

Il traffico ha subito dei rallentamenti a causa della chiusura temporanea dell'arteria per consentire tutte le operazioni necessarie da parte degli operatori accorsi sul luogo dell'incidente. I mezzi della ditta Stigliano sono intervenuti per il recupero del veicolo e la messa in sicurezza della viabilità.

Cla Sol