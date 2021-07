Per l’ottavo anno Anffas accende il sorriso delle persone con disabilità, ospiti del circolo velico Aquarius

Anche le persone diversamente abili provano a tornare alla normalità dopo la terribile prova della pandemia che, anche se non è ancora finita, offre scampoli di libertà in questa estate in cui la voglia di aria aperta e vacanza sembra essere diventata contagiosa, al contrario del virus che invece di contagiosità ne ha persa tanta grazie alla generale campagna di vaccini.

Dopo lo stop forzato dell’anno scorso, dovuto alla pandemia, ha preso il via lunedì scorso il progetto Disabilmentestate giunto con questa alla sua ottava edizione. Il mondo colorato dei ragazzi e degli operatori di ANFFAS Policoro si è spostato quest’anno sul lido del Centro Velico Aquarius che accoglie 15 persone con disabilità assistiti da 15 educatori in un rapporto di uno a uno, o a volte uno a due a seconda delle necessità dei ragazzi.

A presidiare il progetto, finanziato in parte dalla Regione Basilicata dipartimento politiche della persona e in parte con fondi derivanti dal 5x1000, ci sono 4 esperti e un coordinatore. Insieme alle persone diversamente abili ci sono come al solito anche 15 ragazzi normodotati, in modo da favorire l’inclusione e l’interazione tra loro, seguiti da 15 volontari dell’associazione che ormai da 8 anni si adopera per dare la possibilità di trascorrere una vacanza a mare anche a coloro che sono meno fortunati.

Per loro c’è una settimana scandita da diverse attività, tutte organizzate e seguite da personale specializzato. Attività ricreative in spiaggia con laboratori concordati dagli esperti, ippoterapia, fattoria sociale, musicoterapia, attività motoria in spiaggia e poi le immancabili attività in acqua, come barca a vela canoa e naturalmente bagno libero di gruppo.

Non poche sono state le difficoltà da superare quest’anno, con la limitazione degli spazi nei lidi e tutte le problematicità legate ai trasporti e alle certificazioni, ma i volontari di ANFFAS Policoro non hanno voluto rinunciare al progetto e con caparbietà hanno aperto i battenti alla solidarietà e alla condivisione. La durata limitata rispetto agli altri anni, dal 28 giugno al 7 agosto, ha imposto il turn over di una settimana per ciascun partecipante, in modo da dare la possibilità di godere della vacanza al maggior numero possibile di persone.



“Abbiamo persone disabili provenienti da tutta la regione” spiega il presidente di ANFFAS Policoro Giuseppe Tataranno, che spera per l’anno prossimo di poter disporre di un lido interamente dedicato alla vacanza inclusiva. È un desiderio che sta accarezzando da anni ma che le interminabili pastoie burocratiche, e un po’ anche la mancanza di lungimiranza delle istituzioni, rendono ancora irrealizzabile.

“Peccato non poter disporre di una struttura propria -dice infatti Tataranno- per poter accontentare tutti coloro che purtroppo non potremo accontentare quest’anno. Con un lido accessibile il progetto potrebbe durare da maggio ad ottobre e ci sarebbero importanti ricadute sul piano occupazionale inserendo nel mondo del lavoro ragazzi disabili”. Quello del lido accessibile è un progetto che potrebbe cambiare l’approccio alla disabilità, un esempio non solo di resilienza ma anche di capacità strategica per un territorio, come il Metapontino, naturalmente vocato alla vacanza inclusiva, grazie alle spiagge spaziose, ai litorali pianeggianti e alle tante attrazioni che la costa offre per le famiglie dei disabili.

Aspettando che il sogno diventi realtà si va avanti con Disabilmentestate, che regala ogni anno a persone e a famiglie che tutti i giorni devono combattere contro l’esclusione, la gioia di una vacanza propria a misura di persona, senza distinzione di alcun genere.

Francesco Addolorato