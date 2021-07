Nel violento impatto sono state coinvolte due automobili

Incidente stradale nella tarda serata di sabato 3 luglio in via Lido a Policoro. Ad essere coinvolte due auto, una Fiat Panda e un Audi Q3, che per cause in fase di accertamento si sono scontrate ad un incrocio.

Il traffico ha subito dei forti rallentamenti per consentire i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica e la rimozione dei mezzi da parte della ditta Stigliano.