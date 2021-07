Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Nel violento impatto il cinghiale andando a sbattere sulle barriere è precipitato dal viadotto

Rocambolesco incidente stradale ieri sera dopo le ore 22.00 sulla strada Statale Sinnica al Km 57+500 in territorio di Valsinni, dove un automobilista alla guida della sua utilitaria, si è visto improvvisamente davanti alla sua marcia un grosso cinghiale che si trovava sulla carreggiata al momento del suo passaggio.

I risultati sono stati, auto fortemente danneggiata e tanto spavento da parte dell'uomo, che nulla ha potuto per evitare l'accaduto. L'impatto è stato talmente violento con il grosso animale, che è andato a sbattere sulle barriere di protezione laterali ed è precipitato dal viadotto da un'altezza di circa venti metri. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale per la viabilità ed i rilievi del caso e i mezzi della ditta Stigliano per il recupero del mezzo incidentato.

Cla Sol