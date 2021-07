Nel bollettino diffuso purtroppo si registra anche un decesso

Nel bollettino odierno diffuso dalla task force regionale si registrano 6 nuovi casi di contagio da Covid-19 e nessun guarito. Nella giornata di sabato 3 luglio sono stati processati 527 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e 6 appunto sono risultati positivi.

Si registrano 6 casi positivi:

1 Palazzo San Gervasio

3 Pisticci

2 Tursi (1 domiciliato a Pisticci)

Non si registrano guariti. Si registra invece un decesso a Melfi. I casi attuali residenti sono 697 di cui positivi residenti in isolamento domiciliare 681. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 16: a Potenza 10 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, nessuno in Pneumologia, nessuno in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 4 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 2 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale "Madonna delle Grazie".