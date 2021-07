Già noto alle forze dell'ordine per essere un truffatore online seriale

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Pisticci hanno tratto in arresto un giovane di 28 anni originario di Stigliano per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Nello specifico i Carabinieri della Stazione di Gorgoglione, nell’ambito dei regolari servizi di controllo del territorio, hanno sorpreso il 28enne a bordo di un’autovettura in un comune diverso da quello previsto dagli obblighi a cui è sottoposto.

Il giovane infatti era ben noto ai militari operanti, in quanto tra il 2010 ed il 2020, era stato ritenuto responsabile di circa una quarantina di truffe on line, ove il modus operandi consisteva nella messa in vendita di prodotti di vario genere tramite piattaforme di vendita on line, e dopo aver incassato il relativo pagamento elettronico, ne ometteva la spedizione. Come conseguenza della commissione di tali reati, il giovane veniva prima tratto in arresto e successivamente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune residenza. Il 28enne veniva pertanto tratto in arresto e tradotto presso il proprio domicilio a disposizione della Procura della Repubblica di Matera.