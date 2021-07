Send by email

All'interno del deposito erano presenti circa 800 balle di fieno

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, nel primo pomeriggio di ieri domenica 4 luglio sono intervenuti per incendio fienile in contrada Casalini a Montemilone. Il deposito con circa 800 balle di fieno all'interno era coinvolto da un incendio, 300 balle in fiamme mentre altre 500 recuperate e trasportate all'esterno dai proprietari.

L'intervento dei Vigili del fuoco è servito a contenere l'incendio salvaguardando i fabbricati presenti nelle immediate vicinanze del capannone. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe, due fuoristrada ed una autobotte per un totale di dodici unità. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione.