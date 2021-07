Sono rimaste ferite anche quattro persone. Coinvolti un veicolo pesante e due auto

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto - per cause in fase di accertamento da parte della Polizia stradale - la scorsa notte sul tratto lucano dell'A2, nei pressi di Nemoli in provincia di Potenza. Nell'incidente, che ha coinvolto un veicolo pesante e due auto, sono rimaste ferite anche altre quattro persone.

Il violento impatto è avvenuto all'interno di una galleria che per via di alcuni lavori presenti sul tratto autostradale è a doppio senso di marcia. Le vittime sarebbero due giovani di origini pugliesi. Sul posto la Polstrada, squadre dei Vigili del fuoco e i sanitari del 118. Il traffico ha subito dei forti rallentamenti per consentire tutte le operazioni di rilievo e la messa in sicurezza del tratto stradale.