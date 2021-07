Send by email

Vasto incendio sta distruggendo ettari di vegetazione. Impegnati i Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, alle ore 11.50 circa, sono intervenuti in un vasto incendio nel comune di Tolve (Pz) in contrada Botte.

Intervenuti oltre a contenere l'incendio boschivo sono impegnati a proteggere alcuni insediamenti agricoli presenti in zona.

Un elicottero ed un canadair diretti dal Dos (Direttore Operazioni di Spegnimento) per domare l'incendio.Al momento 70 ettari di vegetazione andati in fumo.L'incendio ancora attivo.I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, due fuoristrada ed una autobotte per un totale di dieci unità.Sul posto anche i Carabinieri Forestali.