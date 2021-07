Gli agricoltori lucani esasperati manifesteranno a Potenza con i vertici provinciali e regionali di Coldiretti Read More...

Prende il posto di Giandomenico Marchese, questa mattina si è tenuta l'assemblea dei soci Read More...

Mercoledì, 07 Luglio 2021

"Occasione importante per il potenziamento delle infrastrutture e sovvertire finalmente il concetto di mobilità in Basilicata" Read More...