La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 9 luglio, sono stati processati 499 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 9 (7 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 22 guarigioni, tutte di residenti in Basilicata.

Si registrano 9 casi positivi:

1 Bernalda

5 Matera

1 Pisticci

1 Policoro (domiciliato a Pisticci)

1 Potenza

Si registrano 22 guariti:

1 Bella

4 Bernalda

5 Melfi

7 Pisticci

3 Policoro

1 Potenza

1 Rapolla

Non si registrano decessi. I casi attuali residenti sono 599 di cui positivi residenti in isolamento domiciliare 586. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 13: a Potenza 6 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, nessuno in Pneumologia, nessuno in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 5 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 2 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale "Madonna delle Grazie".

Sempre nella giornata di ieri sono state effettuate 5.413 vaccinazioni. A ieri sono 315.766 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (57,1 per cento) e 176.244 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (31,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 492.010 su 553.258 residenti (dati portale Poste italiane).