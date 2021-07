Send by email

I due mezzi erano parcheggiati in un parcheggio autorimessa nel centro cittadino

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, la scorsa notte alle ore 23.25 circa, sono intervenuti per l'incendio di due autobus in un deposito in città. I Vigili del fuoco intervenuti oltre a spegnere l'incendio, hanno impedito che le fiamme coinvolgessero ulteriori autoveicoli parcheggiati nelle vicinanze, tra questi uno alimentato a metano ed inoltre hanno salvaguardato un deposito di carburanti.

Al momento non sono emersi elementi utili alla determinazione delle cause dell'incendio, seguiranno accertamenti tecnici da parte del NIAT (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale). I Vigili del fuoco sono intervenuti con autopompa, un fuoristrada ed una autobotte, per un totale di sette unità. Sul posto sono sopraggiunti anche gli uomini della Polizia di Stato.