Coinvolta una Lancia Ypsillon che è andata a sbattere contro le barriere laterali

Nella tarda serata di oggi, poco dopo le ore 21.00, incidente stradale sulla strada Statale 106 al km 426,700 in direzione Taranto in territorio di Policoro. Ad essere coinvolta una Lancia Ypsilon, che per cause in fase di accertamento è andata a sbattere contro le barriere laterali. Fortunatamente per il conducente solo tanto spavento.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia stradale di Policoro per i rilievi del caso e il deflusso della viabilità, che ha subito dei rallentamenti per oltre mezz'ora. Il traffico è ripreso a scorrere normalmente dopo aver terminato le operazioni necessarie per la messa in sicurezza dell'arteria stradale.

Cla Sol