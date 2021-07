Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Numerose pattuglie sono state impiegate soprattutto nel corso degli orari notturni

Nel corso degli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Matera, nel quadro di una più ampia strategia di contrasto all’uso di stupefacenti e sostanze alcoliche, hanno incrementato i controlli attuando un capillare dispositivo sul territorio. Nello specifico, numerose pattuglie sono state impiegate soprattutto nel corso degli orari notturni. Tali controlli hanno interessato tutte le arterie stradali, sia cittadine che periferiche, ove sono stati predisposti posti di controllo alla circolazione stradale nonché pattuglie appiedate nel centro storico di Matera e nel rione sassi, tenuto conto della particolare e tipica conformazione urbanistica del posto nonché della ripresa dell’attività turistica. In particolare i reparti dipendenti della Compagnia di Matera, nel corso del citato servizio hanno:

- effettuato il controllato di un 19enne di Montescaglioso il quale, alla guida della sua autovettura, dopo aver causato un incidente stradale urtando un veicolo in sosta, notato dai Militari che lo stesso era in condizioni psicofisiche alterate, veniva invitato a sottoporsi ad accertamento alcolemico che rifiutava, e pertanto gli veniva ritirata la patente di guida e denunciato all’Autorità Giudiziaria materana;

- controllato un 30enne di Montescaglioso il quale veniva accertato che si trovava alla guida del mezzo privo di patente di guida poiché mai conseguita e che non era la prima volta che incorreva nella stessa infrazione e pertanto veniva denunciato alla competente Autorità Giudiziaria;

- controllati 3 giovani di cui due 20enni ed uno di 26 anni, di Matera e Montescaglioso, i quali venivano trovati in possesso di hashish e marjuana, per uso personale, e segnalati alla Prefettura di Matera per i relativi provvedimenti.