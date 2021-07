Nel fine settimana nel corso dei controlli sono finiti 34 veicoli e 45 persone

Sono andati avanti per tutta la notte di sabato i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Policoro, impegnati nella prevenzione e repressione della guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool e sostanze stupefacenti. Un dispositivo di massa, composto da numerose pattuglie e militari, con l’impiego della Stazione Mobile e l’ausilio delle unità cinofile del Nucleo CC di Tito, nel centro cittadino del Comune di Policoro e lungo la zona costiera. Così nella fitta rete di controlli sono finiti 34 veicoli e 45 persone.

Tre le persone risultate positive all’accertamento con etilometro, sorprese alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge; per due di loro è scattata anche la denuncia all’Autorità Giudiziaria, mentre per uno la sanzione amministrativa. Gli uomini dell’Arma hanno proceduto per tutti al ritiro della patente ed, in un caso, anche al sequestro dell’autovettura del trasgressore.