La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 13 luglio, sono stati processati 364 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 10, tutti di residenti in regione, sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 19 guarigioni, tutte di residenti in Basilicata.

Si tratta di 10 residenti:

8 Bernalda

1 Muro Lucano (domiciliato a Matera)

1 Pisticci

Si registrano 19 guariti residenti in Regione Basilicata:

2 Marsico Nuovo

3 Matera

1 Muro Lucano

1 Paterno

1 Potenza

1 Rapolla

1 Satriano di Lucania

1 Senise

3 Tramutola

1 Tursi

1 Venosa

3 Viggiano

I casi attuali residenti sono 564 di cui positivi residenti in isolamento domiciliare 551. Sono 25.306 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 569 quelle decedute.

Sempre nella giornata di ieri sono state effettuate 5.842 vaccinazioni. A ieri sono 322.382 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (58,3 per cento) e 191.561 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (34,6 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 513.943 su 553.262 residenti (dati portale Poste italiane).