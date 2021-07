Fortunatamente per il conducente nessun danno ma soltanto molto spavento

Incidente stradale questa mattina sulla strada Statale 106 sulla corsia direzione Taranto in territorio di Policoro, dove l'autista di un tir ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere sulle barriere di protezione strisciandole e abbattendole per diverse decine di metri.

Fortunatamente per il conducente nessun danno ma soltanto molto spavento. Nessun altro mezzo è stato coinvolto. Sul posto personale Anas, Polstrada di Policoro per i rilievi del caso e risalire alla dinamica dell'accaduto, ed i mezzi della ditta Stigliano per il recupero del mezzo e la messa in sicurezza del tratto interessato dall'incidente.