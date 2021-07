A lavoro quindi squadre dei Vigili del fuoco e un Canadair

Un incendio di grosse dimensioni è scoppiato nel pomeriggio di ieri a Policoro, nella zona di via Armando Diaz e via Petrullo. Ad essere interessate anche quattro abitazioni, che per via precauzionale sono state evacuate da parte dei Vigili del fuoco.

Le fiamme, alimentate anche dal forte vento che soffiava sulla zona, hanno interessato una zona agricola con diversi casolari. Ingenti i danni causati, che sono in fase di quantificazione. A lavoro quindici squadre dei Vigili del fuoco con diversi volontari e la Protezione Civile. Sul posto anche un Canadair.