Diversi interventi che hanno impegnato diverse squadre dei Vigili del fuoco nel territorio provinciale

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, dalle prime ore del pomeriggio di ieri, sono stati impegnati in diversi interventi per incendio. Il primo alle ore 13.00 circa, sull'Ofantina al Km 18 nel comune di Rionero in Vulture, a seguito di un incendio in un'area con vegetazione, sono stati coinvolti un autocarro parcheggiato in una piazzola di sosta carico di balle di fieno ed una mietitrebbia impegnata a lavorare nei campi. I Vigili del fuoco sono intervenuti con il personale dei distaccamenti di Melfi, Pescopagano e della sede centrale con due autopompe, due fuoristrada ed una autobotte per un totale di dodici unità.

A seguire alle ore 15.00 circa, un grosso incendio vegetazione nel comune di Acerenza, sul posto personale della sede centrale e DOS VV.F. (Direttore Operazioni di Spegnimento) con una autopompa e due fuoristrada per un totale di sette unità. Sul posto anche due squadre di volontari della Protezione Civile.

Alle ore 15.30 circa nel comune di Genzano di Lucania, si è verificato un incendio autocarro carico di grano, il personale dei Vigili del fuoco è intervenuto con una autopompa, un fuoristrada ed una autobotte per un totale di sette unità. Sul posto anche i Carabinieri.