Ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nella tarda serata del 16 luglio, a Montescaglioso, i Carabinieri della Compagnia di Matera, nell’ambito dei servizi antidroga effettuati con l’ausilio delle unità cinofile del Nucleo di Tito (PZ), hanno arrestato un 28enne della zona, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e segnalato alla Prefettura un altro giovane sempre 28enne per detenzione per uso personale di stupefacente.

In particolare i militari della Stazione di Montescaglioso, da qualche tempo, tenevano sotto controllo il 28enne avendo notato movimenti sospetti presso la sua abitazione e, ottenuto l’ausilio delle unità cinofile, hanno deciso di procedere prima alla perquisizione personale e subito dopo alla perquisizione della sua abitazione. Proprio nella casa i Carabinieri hanno rivenuto 16 grammi di marjuana, oltre a materiale per il taglio ed il confezionamento oltre ad un bilancino di precisione. Successivamente è stata eseguita la perquisizione anche di un altro giovane sulla cui persona sono stati rivenuti 0,50 grammi della stessa sostanza. Alla luce di quanto scoperto, il primo giovane è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto agli arresti domiciliari, mentre il secondo giovane è stato segnalato al Prefetto di Matera.