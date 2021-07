Nella stessa giornata sono state registrate 54 guarigioni, di cui 51 residenti in regione

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 19 luglio, sono stati processati 669 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 28 (e fra questi 25 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 54 guarigioni, di cui 51 relative a residenti in Basilicata.

Si registrano 28 casi positivi, di cui 25 residenti:

1 Abriola

1 Avigliano

5 Baragiano

1 Bella

1 Bernalda

2 Brienza

1 Lauria

1 Matera

3 Pisticci

1 Policoro

3 Potenza

2 Rionero in Vulture

1 Rivello

1 Rotonda

1 San Fele

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: 2 Puglia (domiciliati a Bernalda)

Non residenti nè domiciliati in regione Basilicata: 1 Calabria.

Si registrano 54 guariti

51 guariti residenti in Regione Basilicata

3 Bella

2 Bernalda

10 Forenza

2 Matera

1 Melfi (domiciliato a Policoro)

6 Montalbano Jonico

2 Palazzo San Gervasio

12 Pisticci

13 Policoro (n. 1 domiciliato a Pisticci).



Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: 1 Puglia (domiciliato a Pisticci)

Guariti non residenti nè domiciliati in regione Basilicata: 1 Calabria, 1 Emilia Romagna. I casi attuali residenti sono 547 di cui positivi residenti in isolamento domiciliare 531.

Sempre nella giornata di ieri sono state effettuate 5.943 vaccinazioni. A ieri sono 332.912 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (60,2 per cento) e 215.209 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (38,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 548.121 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).