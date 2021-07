L'uomo è stato accusato di atti persecutori ai danni dei suoi genitori, di 77 e 71 anni

Nella giornata del 20 luglio, all’esito di indagini coordinate da questa Procura della Repubblica e delegate ai militari della Stazione Carabinieri di Atella (PZ), è stata data esecuzione alla misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza che ha disposto la custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo, ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori commessi nei confronti dei propri genitori.

Le indagini sono partite lo scorso mese di marzo, quando una pattuglia della Locale Stazione Carabinieri era intervenuta in agro del comune di Atella dove due coniugi, di 77 e 71 anni, per futili motivi, erano stati aggrediti verbalmente dal loro figlio che, alla presenza anche di altri parenti, li aveva gravemente minacciati impedendogli l’accesso ai propri terreni. L’episodio, però, come successivamente accertato, si rivelava essere solo l’ultimo di una lunga serie di minacce ed intimidazioni che i due stavano subendo ormai da svariati anni, ovvero da quando i loro rapporti si erano logorati ed il figlio, pur vivendo in un’abitazione a pochi metri di distanza dalla loro, non gli aveva più rivolto la parola ed aveva iniziato ad assumere atteggiamenti aggressivi e violenti. Situazione che, nel tempo si era aggravata, tanto che offese e minacce di morte erano ormai diventate quotidiane e sempre più pesanti.

In un’occasione, ad esempio, l'uomo aveva minacciato di impiccare la madre ad un albero, provvedendo all’uopo anche a posizionare un trattore sotto una pianta, in un’altra aveva detto al padre che lo avrebbe “scannato come un agnello”. Il perdurare di tali condotte, aveva ingenerato nell’anziana coppia un grave stato di ansia e di paura per la loro incolumità che non gli aveva consentito di trovare prima la forza di denunciare i soprusi subiti, costringendoli peraltro a cambiare le proprie abitudini di vita. Proprio l’indole violenta del figlio, infatti, li aveva indotti a non uscire di casa per evitare le occasioni di incontro ed aveva addirittura scoraggiato le visite di parenti ed amici, facendoli così sentire prigionieri nella loro proprietà. L'uomo, in esecuzione dell’ordinanza che ne ha disposto la custodia cautelare, è stato ristretto presso la propria abitazione.