Pauroso incidente stradale questa mattina sulla Statale 407 Basentana in territorio di Marconia di Pisticci, ad essere coinvolti un'autocisterna e un trattore con imballatrice, che cause in fase di accertamento si sono scontrati violentemente. I due conducenti rimasti feriti, sono stati trasportati all'Ospedale di Policoro.

Sul posto sono prontamente sono intervenuti i Carabinieri di Pisticci, la Polstrada, i sanitari del 118, i Vigili del fuoco, personale Anas e i mezzi della ditta Stigliano per la rimozione dei mezzi incidentati mediante l'ausilio dell'autogru. Il traffico ha subito dei rallentamenti ed è ripreso normalmente poco dopo le 12.30.

Cla Sol