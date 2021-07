Prontamente l'Usco sta provvedendo al tracciamento dei contatti per risalire ad eventuali altri positivi

Tre casi di Covid-19 a Senise, a comunicarcelo è l'assessore alla sanità il dottor Francesco Marranchiello. Si tratta molto probabilmente di contagi avvenuti fuori regione e quindi di rientro. Sottoposti a controllo mediante il tampone sono risultati positivi al Sars-CoV-2. Prontamente l'Usco di Senise sta provvedendo al tracciamento dei contatti stretti per risalire ad eventuali altri positivi.

"Non abbassiamo la guardia - dice Marranchiello - anche perchè non possiamo affermare che si tratti di una variante al virus. Il consiglio è sempre quello di evitare assembramenti e di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso ed affollati. Anche se ci sono i vaccini non è detto che il contagio non possa avvenire, anche se in forma lieve e senza sintomi particolarmente aggressivi, si può sempre contrarre il virus". Ricordiamo che la cittadina sinnica era Covid-free da diversi giorni.

Claudio Sole