La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 23 luglio, sono stati processati 800 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 27 ( e tra questi 26 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 14 guarigioni, tutte di residenti in Basilicata.

Si registrano 27 positivi, di cui 26 residenti:

1 Avigliano

2 Baragiano

8 Bella

1 Bernalda

2 Latronico

2 Maratea

1 Matera

2 Muro Lucano

1 Picerno

1 Pignola

1 Policoro

1 Potenza

3 Senise

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: 1 Emilia Romagna (domiciliato a Bella).

Si registrano 14 guariti tutti residenti in regione:

1 Ferrandina (domiciliato a Matera)

1 Matera

1 Montescaglioso

10 Sasso di Castalda

1 Valsinni

I casi attuali residenti sono 592 di cui positivi residenti in isolamento domiciliare 576. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 16: a Potenza 5 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, nessuno in Pneumologia, nessuno in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 8 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 3 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale "Madonna delle Grazie".

Sempre nella giornata di ieri sono state effettuate 5.549 vaccinazioni. A ieri sono 340.098 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (61,5 per cento) e 230.993 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (41,8 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 571.091 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).