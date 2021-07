Nella stessa giornata si registrano 7 guariti

Nella giornata di sabato 24 luglio sono stati processati 401 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e di questi 9 sono risultati positivi, si registrano 7 guariti, nessun decesso.

Si registrano 9 positivi, di cui 8 residenti:

2 Bernalda

1 Latronico

1 Laurìa

3 Moliterno

1 Tursi

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: 1 Veneto (domiciliato a Scanzano Jonico)

Si registrano 12 guariti

12 Guariti residenti in Regione Basilicata

1 Brienza (domiciliato a Sasso di Castalda)

1 Craco (domiciliato a Policoro)

3 Paterno

4 Pisticci

1 Sasso di Castalda

1 Senise

1 Tursi (domiciliato a Pisticci)

I casi attuali residenti sono 588 di cui positivi residenti in isolamento domiciliare 575. Sono 25.440 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 569 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 13: a Potenza 6 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, nessuno in Pneumologia, nessuno in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 4 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 3 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’. Sempre nella giornata di sabato 24 luglio sono state somministrate 5744. Il 61,8% dei lucani ha ricevuto la prima dose, il 42,5% dei lucani ha ricevuto due dosi.