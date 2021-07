Il traffico ha subito dei forti rallentamenti per via del carico di frutta perso dal camion

Incidente stradale questa mattina sulla strada Statale 106 nei pressi Nova Siri in direzione Reggio Calabria. Coinvolto un camion che trasportava delle cassette di frutta e un'automobile che per cause in fase di accertamento è andata ad impattare sul mezzo pesante.

Fortunatamente nessun danno per gli occupanti dei veicoli. Il traffico ha subito dei forti rallentamenti per via del carico di frutta perso dal camion che si è riversato sulla strada e per consentire i rilievi del caso ad opera della Polstrada e dei Carabinieri, intervenuti. Sul posto i sanitari del 118 e i mezzi della ditta Stigliano per il recupero dei mezzi incidentati e il ripristino dell'asse stradale.