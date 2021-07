L'annuncio del primo cittadino Antonio Rizzo attraverso un video social

A Viggianello sono stati riscontrati dieci positivi al Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco Antonio Rizzo attraverso un video sul sul profilo Facebook. Queste positività sono state riscontrate su circa una cinquantina di tamponi eseguiti dai sanitari dell'Usco. L’età media dei nuovi contagi è molto bassa.

Come da prassi i dieci positivi sono in isolamento, ed è in corso il tracciamento stretto dei contatti per individuarne altri. Il primo cittadino inoltre, chiede ai propri cittadini molta attenzione ed ha preso la decisione dell’obbligo della mascherina anche all’aperto.