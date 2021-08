L’uomo era ricoverato presso l’ospedale San Carlo di Potenza

Viggianello piange una vittima per Covid-19. Si tratta di un settantacinquenne con gravi patologie respiratorie che era ricoverato presso l’ospedale San Carlo di Potenza. “Un momento particolare – sottolinea Antonio Rizzo, sindaco di Viggianello - che stiamo attenzionando fin da sabato scorso quando una ragazza del posto, attraverso un tampone di controllo, ha permesso di individuare la presenza di altri positivi, che hanno permesso da subito di avviare la procedura della tracciabilità mettendo in isolamento i contagiati, in larga parte sono tutti giovani”.

Nei prossimi giorni, fa sapere il Sindaco Rizzo, verranno richiesti altri tamponi per avere più chiara la situazione. In ogni caso il messaggio per la propria comunità è chiaro e netto: “La situazione resta sotto controllo ma invito a rispettare le disposizioni, ma soprattutto a indossare le mascherine aderendo alla campagna vaccinale. Il vaccino è l’unica strada percorribile per uscire da questa situazione di grande disagio non solo sociale”.

Oreste Roberto Lanza