L'auto è stata completamente avvolta dalle fiamme

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, con il personale in servizio presso il distaccamento di Lauria, in data odierna alle ore 10.26, sono intervenuti per incendio autovettura sulla A2 Salerno Reggio Calabria al Km 129 +100 direzione Sud nel comune di Lagonegro.

I Vigili del fuoco allertati dal COA (Centro Operativo Autostradale), giunti sul posto in prossimità dell’uscita autostradale di Lagonegro Nord, hanno trovato l’autovettura tipo Tiguan completamente avvolta dalle fiamme.