Il tracciato è lungo circa 22 chilometri e ci saranno investimenti per 365 milioni

Il commissario governativo, Vera Fiorani, ha firmato l'ordinanza che avvia "l'iter di approvazione del progetto della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella", che dovrà essere completata entro il 2026: lo ha annunciato Rete ferroviaria italiana., ricordando che "il progetto definitivo sarà inviato agli enti competenti per l'acquisizione dei rispettivi pareri". Terminato l'iter di approvazione, "entro la fine del 2021, il progetto sarà adeguato alle eventuali prescrizioni in modo da avviare le attività negoziali e la successiva fase realizzativa".

"È prevista la realizzazione della nuova tratta che, partendo dalla stazione di Ferrandina, sulla linea Battipaglia-Potenza-Metaponto - è scritto in una nota di Rfi - collegherà la città di Matera alla rete ferroviaria nazionale gestita da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). In particolare, sarà completata la linea esistente, lunga circa 19,5 km a binario unico elettrificato, e sarà realizzato un nuovo collegamento diretto di circa 2,2 km fra la nuova linea Ferrandina-Matera e la linea Potenza-Metaponto, per un tracciato complessivo di circa 22 chilometri".