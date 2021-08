Il grave incidente è avvenuto a Banzi all'interno di un campo agricolo

“L’Ugl in Basilicata esprime il suo cordoglio alla famiglia del pensionato deceduto in un incidente a Banzi, in provincia di Potenza, dove, per cause ancora da accertare, ha perso la vita travolto dal suo motozappa. Il sangue versato, nell’ennesimo incidente sui campi della Basilicata impone una seria e circostanziata riflessione sullo stato della sicurezza in agricoltura dove ancora un brutto incidente deve far riflettere su quanto la sicurezza per i nostri lavoratori sia sempre più precaria. Siamo sconcertati e attoniti. In attesa di capire l’esatta dinamica dell’incidente, in questa fase non possiamo esimerci dal rivendicare una rinnovata attenzione da parte di tutte le istituzioni preposte al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare in agricoltura dove va intensificata l’opera di informazione e prevenzione.

Non è possibile morire di lavoro. Siamo di fronte a una vera e propria emergenza in Basilicata alla quale si può mettere fine solo unendo le forze e mettendo in campo azioni concrete. È il momento non solo che la politica e le istituzioni facciano la loro parte: rispetto delle norme e restituire il giusto valore alla sicurezza nei luoghi di lavoro. È del tutto evidente che quanto fatto finora non basta e occorre intervenire con rapidità per evitare che ulteriori tragedie si consumino nella rassegnazione di chi può e deve intervenire. L’Ugl Basilicata si stringe al grande dolore della famiglia e della comunità tutta di Banzi”.