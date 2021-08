Si tratta di due persone che hanno effettuato un tampone a scopo precauzionale

Due nuovi positivi al Covid-19 a Senise. Si tratta di due persone che hanno effettuato un tampone a scopo precauzionale e che hanno scoperto di essere stati infettati. A comunicarlo l'assessore Marranchiello, che ha precisato che la cautela deve essere d'obbligo per tutti.

Come da protocollo i familiari stretti sono stati messi tutti in quarantena ed effettueranno un tampone di controllo. Nel frattempo l'Usco sta provvedendo ad effettuare altri controlli per individuare altri possibili soggetti venuti a contatto con i due positivi. Non si esclude possa trattarsi di una variante al virus. Al momento a Senise si contano in totale 7 positivi al Covid-19.

