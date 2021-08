Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Con queste tre nuove positività salgono a dieci i casi totali nella cittadina sinnica

Altri tre positivi al Covid-19 a Senise. In serata è stato comunicato un altro positivo, che si va ad aggiungere ai due comunicati qualche ora prima. E' residente a Sant'Arcangelo ma domiciliato a Senise. Si tratta quindi di tre persone che hanno contratto il virus sul posto di lavoro e sono riconducibili ai positivi riscontrati nella giornata di ieri. A comunicarlo l'assessore Marranchiello, che ha precisato che la cautela deve essere d'obbligo per tutti, rispettando le regole vigenti in materia di Coronavirus.

Nel frattempo l'Usco sta provvedendo ad effettuare altri controlli per individuare altri possibili soggetti positivi. Un lavoro instancabile e che serve a circoscrivere il virus. Al momento a Senise si contano in totale 10 casi di Covid-19.