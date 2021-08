Send by email

Adesso l'Usco ha messo in quarantena altri soggetti ed è in continuo tracciamento

A Senise si contano altri tre nuovi positivi al Covid-19. Lo riferisce l’assessore Francesco Marranchiello. Si tratta di una persona che era già in quarantena perchè contatto stretto di un positivo. Gli altri due invece, sono conviventi e sono contatti indiretti, però testati preventivamente sono risultati positivi.

Adesso per cercare di rintracciare altri eventuali positivi, l'Usco ha messo in quarantena altri soggetti ed è in continuo tracciamento. Anche loro a breve verranno sottoposti a tampone. Con questi nuovi tre casi a Senise adesso salgono a 17 i positivi al Covid-19.