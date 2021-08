Adesso nella cittadina sinnica si contano in totale 25 casi di Coronavirus

A Senise si contano altre cinque nuove positività. Lo comunica l'assessore Marranchiello. Sono emerse dalla seconda giornata di screening dove sono stati effettuati 172 tamponi, nella maggior parte di cittadini di Senise, per il resto ha interessato cittadini dei paesi limitrofi.

"La fascia di età - dice Marranchiello - è molto bassa, riguarda tanti giovani, che molto probabilmente non hanno rispettato le regole vigenti in materia. Questo ci fa capire come l'uso della mascherina e il distanziamento sociale non vengano correttamente rispettati.

Non bisogna assolutamente abbassare la guardia, ed invito a chi ancora non l'avesse fatto, di vaccinarsi il prima possibile". Con questi nuovi positivi adesso a Senise il numero dei casi di Coronavirus sale a 25. Un numero abbastanza alto. E' innegabile che la situazione adesso inizia a farsi preoccupante.