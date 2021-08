Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Ancora non sono chiare le cause che hanno portato all'incidente tra i due fratelli

Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in terapia intensiva al San Carlo di Potenza in seguito ad un incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri nel kartodromo di Montalbano Jonico.

Nell'incidente è stato coinvolto anche il fratello che è rimasto ferito, ma non in modo grave, ricoverato all'ospedale di Policoro. Il 16enne invece è stato trasportato all'ospedale San Carlo di Potenza in eliambulanza.